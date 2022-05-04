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"Шахтар" вже потрапив у групу наступної Ліги чемпіонів, звідки вигнали росіян

Роман ПетренкоСереда, 4 травня 2022, 11:55
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Донецький "Шахтар" офіційно отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів-2022/23 як лідер сезону УПЛ, який достроково завершили через війну.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: "Шахтар" отримав пряму путівку через дві умови.

"Ліверпуль" після виходу до фіналу Ліги чемпіонів, який переміг "Вільярреал" (5-2) отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.

Проте раніше ця ж команда вже гарантувала собі це місце через національний чемпіонат, тому одне місце звільнилося.

Якби виграв "Вільярреал", саме він стартував би з групи, а не "Шахтар".

З урахуванням усунення російських команд з ЛЧ, Україна отримала пряму путівку до групи ЛЧ для чемпіона країни. Переможцем цьогорічного незавершеного Чемпіонату України став саме "Шахтар".

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Тому він стартуватиме наступний сезон Ліги чемпіонів саме з групи.

Нагадаємо: Днями Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.

Теми: футболШахтарспорт
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