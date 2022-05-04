Путін не попередив про війну з Україною навіть уряд РФ і Держдуму – "Проект"

Більшість співробітників уряду Росії, Адміністрації президента РФ та депутатів Держдуми не знали про плани Володимира Путіна розпочати війну проти України, високопосадовці не мали плану дій на цей випадок.

Джерело: медіа "Проект"

Дослівно: "Більшість співробітників уряду та Кремля нічого не знали про плани президента розпочати повноцінні бойові дії, і навіть високі начальники не встигли скласти план дій – наприклад, в економіці чи пропаганді.

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Крім цього, багатьох вражала сама ідея війни із сусідньою державою. Саме тоді один із високопоставлених співрозмовників "Проекту" в кабінеті міністрів на запитання про те, що він думає про війну, зміг вичавити лише "Пи…ець".

Особливо безглуздо почувалися ті депутати Держдуми, які ще на початку року за завданням керівництва підписали звернення до Путіна з проханням визнати незалежність ЛНР і ДНР, не здогадуючись, що воно буде передвісником війни.

Знайомий одного з парламентаріїв згадує: 24 лютого депутат дзвонив йому ледь не у сльозах: він дуже переживав через те, що його підпис під зверненням використали для початку бойових дій".

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Деталі: За даними "Проекту", пізніше невдоволених "пропрацювали".

За кілька днів згаданий депутат "у дусі кремлівських методичок" говорив про необхідність згуртуватися перед обличчям західних санкцій.

Через пару тижнів війни приблизно те саме сталося і з високопоставленим чиновником, який спочатку описав події коротким нецензурним словом. Тепер він називав усе, що відбувається, "вікном можливостей" для Росії.

Замовкли навіть депутати, які спочатку зважилися публічно виступити проти війни.

У перші дні бойових дій п'ятеро парламентарів засудили російську агресію. Але вже у квітні, коли кореспондент "Проекту" зателефонував усім "незгодним" депутатам, вони відмовилися обговорювати свої антивоєнні заяви.

Федеральний чиновник на запитання, чому "незгодні" депутати почали мовчати, іронізував: "Немає тих, хто проти. Просто хтось неточно висловився. А так усі завжди підтримували".

Співрозмовник, близький до керівництва партії "Єдина Росія", уточнює: із тими, хто мав сумніви, провели профілактичні бесіди.

За час бойових дій "Проект" поговорив із десятком співрозмовників – чиновників та підрядників Кремля – і всі вони повторюють, що не розуміють, яких цілей Росія досягає в Україні.

Також співрозмовники журналістів зізнавалися: у всьому, що стосується проведення так званої "спецоперації", від пропаганди до відправки військ в Україну, панують хаос і безлад.

Цьому передувало: Американське видання "Bloomberg" раніше писало, що Володимир Путін приймав рішення про початок війни проти України зі жменькою людей, а з початком наступу коло його порадників ще більше звузилося і він не дослухається до аргументів "проти".