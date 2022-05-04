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Летальної зброї не буде: у МЗС Молдови розповіли про військову допомогу від ЄС

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 17:28

Допомога Євросоюзу для Молдови в галузі оборони полягає лише у зміцненні потенціалу медичної та інженерно-саперної служби та не включає постачання летальної зброї.

Про це заявили в МЗС Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"У галузі оборони Молдова отримує допомогу від ЄС через Європейський фонд миру (European Pace Facility). Ця допомога не стосується і не поширюється на летальну зброю. На найближчий час визначено шість сфер інтересів: військова логістика, мобільність, командування та управління, кіберзахист, моніторинг ситуації та тактичні комунікації", - пояснили в міністерстві, коментуючи заяву голови Євроради Шарля Мішеля.

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4 травня Мішель, який перебуває з візитом у Молдові, заявив на пресконференції, що обговорив з президентом Маєю Санду надання Молдові додаткової допомоги в галузі оборони.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає

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Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: МолдоваЄСзброя
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