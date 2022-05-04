Поблизу кордону на Харківщині росіяни зосередили до 40 гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосередили до 40 одиниць ударних і транспортних гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлґородської області в безпосередній близькості до державного кордону з Україною

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 4 травня

Дослівно: "Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України".

Деталі: На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського та Північного флотів.

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Крім того, у Валуйському районі Бєлґородської області росіяни розгорнули допоміжний пункт управління 36-ї загальновійськової армії Східного округу.

По Харкову загарбники продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Поблизу Лиману на Донеччині впродовж доби російські окупанти безуспішно намагались закріпитися в Олександрівці. У напрямку Сєвєродонецька наступали на Воєводівку, але успіху не мали. Біля Попасної росіяни хоітли захопити Оріхове, але не вдалося.

Задля сковування українських сил оборони російські окупанти ведуть обстріли по всій лінії зіткнення. В Авдіївці, Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі і Гуляйполі завдають авіаційних ударів.

На Новопавлівському напрямку (адмінмежі між Запорізькою, Донецькою і Дніпропетровською областю) окупанти вели бій біля Новосілки, але зазнали втрат і відступили.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

На північних кордонах українська розвідка фіксує операції з прикриття кордону з боку збройних сил Білорусі. У південних районах Гомельської області білоруські військові розгорнули додаткові комплекси протиповітряної оборони. Також провели тренування підрозділів радіоелектронної боротьби. Генштаб ЗСУ не виключає проведення демонстраційних та провокативних дій на кордоні.

На кордоні Сумської області з Росією окупанти утримують підрозділи зі складу 90-ї танкової армії Центрального військового округу, аби утримати резерви української армії на цьому напрямку та не допустити їхнє перекидання до східного театру бойових дій. Генштаб не виключає обстріли прилеглих територій Сумщини цими підрозділами.

У Чорному морі в складі російського флоту зараз перебуває три носії крилатих ракет типу "Калібр". В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України.

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