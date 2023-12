Нідерланди можуть відправити Україні більше важкого озброєння

Нідерланди розглядають питання постачання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.

Про це написав у Twitter прем’єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великої Британії, щоб постачати більше важкого озброєння. І ми відправляємо в Україну слідчо-криміналістичну групу для збору доказів для розслідування військових злочинів і кримінального провадження", - написав Рютте.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2)