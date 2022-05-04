Нідерланди можуть відправити Україні більше важкого озброєння

Нідерланди розглядають питання постачання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великою Британією.

Про це написав у Twitter прем’єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великої Британії, щоб постачати більше важкого озброєння. І ми відправляємо в Україну слідчо-криміналістичну групу для збору доказів для розслідування військових злочинів і кримінального провадження", - написав Рютте.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022

Зеленський у свою чергу написав, що обговорив із Рютте питання дипломатії та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

"Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорив із ним способи притягнення до відповідальності воєнних злочинців і дипломатичні питання, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Нідерланди вже відправили в Україну протитанкові ракети, снайперські гвинтівки та бронетехніку.

Минулого тижня стало відомо, що в Україну виїжджає нідерландська судово-медична група. Ця команда збиратиме докази, які можуть бути використані для розслідування військових злочинів.