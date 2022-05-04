Росіяни обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини й Сумщини

Росіяни обстрілюють прикордонні території на Чернігівщині та Сумщині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

Усього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету".

Деталі: За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілів немає.