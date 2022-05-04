Росіяни обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини й Сумщини
Середа, 4 травня 2022, 23:47
Росіяни обстрілюють прикордонні території на Чернігівщині та Сумщині.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.
Реклама:
Усього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету".
Деталі: За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілів немає.