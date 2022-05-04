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Росіяни обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини й Сумщини

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 23:47
Росіяни обстрілюють прикордонні райони Чернігівщини й Сумщини
фото ДПСУ

Росіяни обстрілюють прикордонні території на Чернігівщині та Сумщині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

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Усього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету".

Деталі: За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілів немає.

Теми: війнаЧернігівська областьСумська областькордон
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