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Польща буде до останнього переконувати Угорщину підтримати санкції проти РФ

Четвер, 5 травня 2022, 00:24

В Польщі сподіваються переконати угорську владу "не вдаватися до ілюзій щодо планів Росії".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Opole, таку заяву  зробив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"Я щиро сподіваюся, що, як і раніше, наші добрі стосунки дозволили, врешті-решт, навіть у тих сферах, де ми розходилися, прийняти конструктивні рішення, так s зараз нашs переговори, а ми інтенсивно і часто спілкуємося з угорськими партнерами на цю тему….призведе до того, що Угорщина підтримуватиме санкційні пакети",- заявив  польський дипломат.

"Нинішня Угорщина – це та країна, яка мусить зрозуміти важливість ситуації і не закривати очі на геноцид у Бучі, Ірпені чи Гостомелі, а тому мусить проводити солідарну політику",- додав він.

Шинковський вель Сенк додає, що від позиції Будапешту залежить і майбутнє Вишеградської групи.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

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В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Теми: ПольщаУгорщинасанкції
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