Польща буде до останнього переконувати Угорщину підтримати санкції проти РФ

В Польщі сподіваються переконати угорську владу "не вдаватися до ілюзій щодо планів Росії".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Opole, таку заяву зробив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"Я щиро сподіваюся, що, як і раніше, наші добрі стосунки дозволили, врешті-решт, навіть у тих сферах, де ми розходилися, прийняти конструктивні рішення, так s зараз нашs переговори, а ми інтенсивно і часто спілкуємося з угорськими партнерами на цю тему….призведе до того, що Угорщина підтримуватиме санкційні пакети",- заявив польський дипломат.

"Нинішня Угорщина – це та країна, яка мусить зрозуміти важливість ситуації і не закривати очі на геноцид у Бучі, Ірпені чи Гостомелі, а тому мусить проводити солідарну політику",- додав він.

Шинковський вель Сенк додає, що від позиції Будапешту залежить і майбутнє Вишеградської групи.

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