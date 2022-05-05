Зеленський запевнив, що Росія відповість за смерть Махова

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Росія відповість за смерть журналіста і військового Олександра Махова.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Мої щирі співчуття близьким і друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов’язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра, і ми її реалізуємо".

Деталі: Зеленський повідомив, що Махов, який служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, загинув на Харківщині в боях під Ізюмом. Журналісту було 36 років.

"У 2017 році він першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов Covid, він не боявся, два тижні жив у Санжарах, куди привезли українців з Китаю. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті – доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна", - сказав президент.

Що передувало: 4 травня внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов.