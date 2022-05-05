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Скандал у польському уряді: прем'єр вимагає відставки голови МЗС – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 03:50
Скандал у польському уряді: прем'єр вимагає відставки голови МЗС – ЗМІ
Рау, фото: twitter ЄП

В польському уряді назріває гучний скандал – прем’єр Матеуш Моравецький добивається відставки міністра закордонних справ Збігнева Рау.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, пише Onet.pl.

"Прем’єр-міністр Моравецький, якби міг, то за один день звільнив би главу МЗС",– зазначає виданню один із наближених до голови уряду чиновників. За його словами, "польська дипломатія під нинішнім керівництвом вже мало що важить".

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"Усі найважливіші візити чи переговори з моменту вторгнення Росії в Україну проводить і проводить прем’єр-міністр, який не має підтримки в цій сфері з боку Міністерства закордонних справ. І саме в цей відповідальний момент, коли йде війна за кордоном",- додає він.

В якості прикладу, чиновник  згадує візит трьох прем’єрів у Київ в середині березня – МЗС не було залучено до підготовки цього візиту.

Втім, як зазначає видання, Збігнев Рау має підтримку в особі президента правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

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У виданні зазначають, що 28 квітня Качинський мав годинну розмову один на один із головою МЗС. "Наші співрозмовники вказують, що головною темою розмови в принципі могла бути лише одна - або гарантія утримання на посаді, або швидка відставка",- зазначає Onet.pl.

У правлячій партії неофіційно додають, що конфлікт між Міністерством закордонних справ і Канцелярією прем’єр-міністра може призвести до серйозних проблем.

"Ця урядова дипломатична битва нікому не підходить. Чим швидше це закінчиться, тим краще для всіх", – каже відомий політик з правлячої партії.

Теми: Польща
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