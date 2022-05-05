5 травня є можливість проїхати з Енергодара до Запоріжжя – мер
Четвер, 5 травня 2022, 09:53
У четвер 5 травня жителі Енергодара можуть евакуюватися своїм ходом до Запоріжжя, у зворотному напрямку також передбачається можливість руху.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов
Деталі: 5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати.
У разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.
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