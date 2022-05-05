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5 травня є можливість проїхати з Енергодара до Запоріжжя – мер

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 09:53

У четвер 5 травня жителі Енергодара можуть евакуюватися своїм ходом до Запоріжжя, у зворотному напрямку також передбачається можливість руху. 

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Деталі: 5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати.

У разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.

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Теми: ЕнергодарЗапоріжжяевакуаціявійна
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