У Варшаві пройде міжнародна донорська конференція для допомоги Україні

У Варшаві на Національному стадіоні в четвер відбудеться міжнародна донорська конференція високого рівня з метою збору коштів на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ініціаторами заходу виступили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Партнерами заходу є президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Метою ініціативи є гуманітарна підтримка України.

Зустріч відбудеться на рівні глав держави та уряду за участю представників світового бізнесу та фінансових інституцій – партнерів з ЄС, Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку. Крім того, участь візьмуть представники міжнародних гуманітарних установ, таких як Верховний комісар ООН у справах біженців, Дитячий фонд ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Захід розпочнеться о 12.00 за місцевим часом.

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Польща разом зі Швецією стверджує, що потрібна як негайна допомога, так і довгострокова підтримка. Тому захід надасть можливість обговорити, як підтримати стійкість українського суспільства та задовольнити його потреби в довгостроковій перспективі, включно з фінансуванням майбутньої відбудови країни.

Ця конференція розпочне серію майбутніх заходів з надання допомоги зруйнованій війною Україні в найближчі місяці.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція, яка пройде в столиці Польщі Варшаві, стане відправною для європейського плану Маршалла для України, яка потребує допомоги через війну, яку проти неї веде Росія.