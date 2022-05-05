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UniCredit зарезервував більше 1 мільярда євро на можливі втрати у РФ: шукає варіанти виходу з країни

Четвер, 5 травня 2022, 16:12

Італійський банк UniCredit cтворив резерв у розмірі 1,3 млрд євро через можливі втрати в Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на звіт групи за 1 квартал 2022 року.

Відповідно до звіту, чистий збиток банку в Росії за цей період досяг €915 млн, тоді як у попередньому кварталі він отримав прибуток у розмірі €44 млн.

При цьому виручка російського бізнесу UniCredit склала €230 млн (плюс 82,8% у річному вимірі).

У березні у банку заявили, що розглядають можливість припинення діяльності в РФ. Тоді банк оцінив можливі втрати від цього у €7,4 млрд.

Гендиректор групи Андреа Орсель у квітні говорив, що банк шукає способи вийти із РФ.

 У відповіді акціонерам напередодні річних зборів минулого місяця UniCredit заявила, що вихід з Росії "не може і не повинен" здійснюватися за одну ніч. У керівництві банку сказали, що аналіз триває, і рішення ще не прийнято.

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Перед вторгненням в Україну UniCredit розглядала можливість придбання російського банку "Открытие", але вийшла з потенційної угоди одразу після початку війни.

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