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Європарламент закликав надати Молдові статус кандидата на членство

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 17:51

Європарламент у четвер 5 травня схвалив резолюцію, у якій підтримує заявку Молдови на членство у ЄС та закликає Євросоюз підтримати країну на тлі всіх нинішніх викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Парламентарі вітають подання Молдовою заявки на вступ та закликають Євросоюз надати їй статус країни-кандидата.

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Євродепутати закликають Єврокомісію швидко завершити розгляд заявки і надавати Молдові повну підтримку, доки процес триває. Вони відзначили, що нинішня влада країни на правильному шляху і просуває реформи, важливі для демократії, верховенства права і дотримання прав людини. 

Парламентарі закликають ЄС надати більшу підтримку Молдові у зв’язку з тим, що вона стала транзитною і приймаючою країною для сотень тисяч українців, з яких 100 тисяч залишились у Молдові, та зазнала інших побічних втрат у зв’язку з війною РФ проти України через зниження товарних потоків і підвищення цін на енергоносії. Допомогу пропонують надати у вигляді нової макрофінансової допомоги, заходів лібералізації у транспортній і торговельній сфері та коштів на підтримку біженців.  

Депутати висловлюють стурбованість останніми подіями у Придністров’ї, що виглядають як небезпечні провокації, та наголошують прихильність парламенту до "комплексного, мирного і тривкого врегулювання придністровського конфлікту" на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності Молдови, та виведення з регіону російських військ. 

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Окрему увагу приділяють енергетичному питанню, наголошуючи, що спроби Росії використовувати поставки газу для тиску на Молдову у політичних питаннях неприйнятні. 

Євродепутати закликали Єврокомісію і країни ЄС підтримати Молдову у тому, щоб забезпечувати енергонезалежність, диверсифікувати поставки, підвищити енергоефективність і розширювати використання відновлюваних джерел енергії. 

Нагадаємо, 3 травня Молдова слідом за Україною та Грузією подала заявку на вступ у ЄС, а 22 квітня завершила заповнення першої частини опитувальника, який є частиною процедури отримання статусу країни-кандидата.

Теми: МолдоваЄвропаЄС
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