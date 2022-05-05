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Джонсон обговорив із Зеленським надання озброєння більшої дальності

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 20:24

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорив із президентом Володимиром Зеленським надання Україні додаткового озброєння.

Про це йдеться у заяві британського прем'єра, пише "Європейська правда".

"Лідери обговорили розвиток подій у районах бойових дій та потреби Збройних сил України, у тому числі надання зброї більшої дальності для запобігання обстрілу мирних жителів", - йдеться у заяві.

Британський прем'єр також наголосив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, та запропонував постійну підтримку у збиранні доказів військових злочинів.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Британія повинна надати британські танки безпосередньо до України, а не передавати їх до Польщі, щоб та натомість поставила польські танки радянської епохи для Києва.

Джонсон заявляв, що розглядає можливість відправити танки Challenger 2 до Польщі, щоб допомогти звільнити польські танки T-72 для передачі України.

Теми: Борис ДжонсонЗеленськийзброя
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