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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 20:52

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має "швидко" приїхати до України.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Декількома годинами раніше федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше спікерка Бундестагу Бербель Бас також оголосила про поїздку в Україну в неділю. Як голова парламенту вона стане найвищим представником Німеччини в Києві з початку війни.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Теми: Німеччина
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