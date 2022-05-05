Офіс генпрокурора опублікував підозри Шойгу і Ко

Офіс генпрокурора України опублікував підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну та іншим російським чиновникам.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Шойгу інкримінується ч. 2 ст. 110 ККУ (публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України.

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Також ОГП опублікував підозри голові Ради Федерацій РФ Валентині Матвієнко, міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву, директору служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну, представнику президента РФ в Центральному федеральному окрузі Ігорю Щоголеву, директору ФСБ Олександру Бортнікову.

У тексті підозр цих російських чиновників йдеться про правопорушення передбачене ч. 2 ст. 110 ККУ.

Крім того, попереднього російського президента Дмитра Медведєва викликали для допиту до офісу генпрокурора 16-18 травня.