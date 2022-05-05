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Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою"

Четвер, 5 травня 2022, 22:47

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, включно з ембарго на імпорт сирої нафти, завдасть більше шкоди Угорщині, ніж Росії.

Про це йдеться у листі угорського прем'єра Віктора Орбана на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

Орбан надіслав листа президенту Єврокомісії в четвер вдень, назвавши можливе прийняття шостого пакету санкцій проти Росії історичною помилкою.

"Ні Угорщина, ні Євросоюз загалом не готові вжити та реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Санкції можуть бути прийняті, якщо в усіх державах-членах буде дотримано всіх необхідних попередніх умов", — йдеться у листі.

За словами прем'єра Угорщини, запланований пакет призведе до подальшого збільшення навантаження на найбільш уразливі країни без будь-яких суттєвих зусиль ЄС щодо пом'якшення наслідків.

"Скорочення обсягів купівлі викопного палива у Росії буде неможливим без значних та швидких інвестицій у нашу енергетичну інфраструктуру та прискореного переходу до "зеленої" економіки. Проте через санкції необхідні національні ресурси мають бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в копалини, тоді як ЄС матиме достатньо фінансування для нас тільки на папері", - заявив Орбан.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

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ВІДЕО ДНЯ

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.

Теми: Угорщинасанкції
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