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Три людини загинули внаслідок теракту в Ізраїлі

Мазуренко Альона Четвер, 5 травня 2022, 23:04
скриншот

Щонайменше три людини загинули внаслідок нападу в центральному ізраїльському місті Ельад.

Джерело: Reuters

Деталі: Теракт стався у день, коли ізраїльтяни святкують День незалежності.

Місцева поліція встановила блокпости, щоб спробувати впіймати нападників, які втекли з місця події.

Мер Ельада закликав мешканців залишатися вдома, поки продовжують діяти правоохоронці.

Служба швидкої допомоги повідомила, що в результаті нападу троє людей загинули, ще двоє отримали серйозні поранення.

Зазначається, що останніми тижнями в Ізраїлі відбулася хвиля арабських вуличних нападів. Палестинці та представники ізраїльської арабської меншини вбили 15 людей, у тому числі трьох поліцейських та охоронця.

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Ізраїль відповів рейдами з арештами в палестинських містах та селах, які часто призводили до зіткнень та довели кількість палестинців, убитих ізраїльськими силами з початку року, щонайменше до 40.

Теми: Ізраїльтеракт
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