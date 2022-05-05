Три людини загинули внаслідок теракту в Ізраїлі
Щонайменше три людини загинули внаслідок нападу в центральному ізраїльському місті Ельад.
Джерело: Reuters
Деталі: Теракт стався у день, коли ізраїльтяни святкують День незалежності.
Місцева поліція встановила блокпости, щоб спробувати впіймати нападників, які втекли з місця події.
Мер Ельада закликав мешканців залишатися вдома, поки продовжують діяти правоохоронці.
Служба швидкої допомоги повідомила, що в результаті нападу троє людей загинули, ще двоє отримали серйозні поранення.
Зазначається, що останніми тижнями в Ізраїлі відбулася хвиля арабських вуличних нападів. Палестинці та представники ізраїльської арабської меншини вбили 15 людей, у тому числі трьох поліцейських та охоронця.
Ізраїль відповів рейдами з арештами в палестинських містах та селах, які часто призводили до зіткнень та довели кількість палестинців, убитих ізраїльськими силами з початку року, щонайменше до 40.