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Країни ЄС майже досягли домовленості про нові санкції - Боррель

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 23:25

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Сподіваюся, що вони досягнуть угоди. Вони майже досягли її. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", - сказав Боррель.

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Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) у п'ятницю обговорить пропозиції щодо нових санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

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В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.

Теми: ЄСсанкції
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