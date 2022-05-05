Доброго вечора: ППО мінусує 15 цілей російських військ

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей ворога: 14 БПЛА і російський літак.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.

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5 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних сил.

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"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача".

Деталі: Ігнат додав, що протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.