Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Доброго вечора: ППО мінусує 15 цілей російських військ

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 травня 2022, 23:34

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей ворога: 14 БПЛА і російський літак.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.

5 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

14 – безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних сил.

"Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Ігнат додав, що протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

Теми: війна
Головне сьогодні

Путін знову зустрінеться з Лукашенком

У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат

Патріарх Кирил закликав молитися, "щоб не було глобальної війни"

Армія РФ почала активно застосовувати авіацію та артилерію в Запорізькій області

Депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО – ГУР

Режим Лукашенка присудив 6 років колонії дівчині блогера Протасевича

Усі новини...
війна
Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм
США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні
Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя
Останні новини
16:10
Законодавство також декомунізували
15:56
"Республіки" ОРДЛО призначили "послів" у Росії
15:42
Росія бідкається, що її не запросили на роковини Перемоги у Парижі
15:42
СБУ: в ході спецоперації взято в полон 11 російських снайперів
15:32
Путін знову зустрінеться з Лукашенком
15:26
РНБО очікує збільшення обстрілів 8-9 травня: просять не ігнорувати сирени
15:24
У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат
15:17
Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом
15:15
"Ми боремося не тільки за себе, а за всі цінності цивілізованого світу" – Олег Петренко
15:09
Путін продовжує посилати строковиків на війну в Україні – розвідка
Усі новини...