Партія Макрона змінює назву на "Відродження"

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко" змінила назву на "Відродження".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявив виконавчий директор партії Станіслас Геріні.

"Сьогодні ми ініціюємо рух за відбудову "Вперед, Республіко", щоб продовжувати розширювати цей політичний рух… у політичній партії, яка носитиме ім’я "Відродження"", – заявив він.

За словами Геріні, причина вибору назви полягала в тому, щоб показати, що партія "завжди вибиратиме просвітництво проти обскурантизму (негативного ставлення до освіти і прогресу)".

Як анонсується, нова партія "відкрити тою для громадян, обраних посадових осіб, місцевих виборних посадових осіб, звідки б вони не прийшли", – додав Геріні.

Також назву "Відродження" отримав партійний список Макрона на виборах до Європарламенту 2019 року.

Поруч із колишнім прем’єр-міністром Франції Едуардом Філіппом — засновником правоцентристської партії Horizons, а також із лідером центристської партії MoDem Франсуа Байру, Геріні оголосив про створення виборчої коаліції між трьома партіями напередодні парламентських виборів у Франції наступного місяця.

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Нагадаємо, 12 та 19 червня у Франції пройдуть парламентські вибори, на яких будуть обрані 577 депутатів нижньої палати парламенту.

Як зазначається, дані опитування Harris Interactive for Challenges свідчать - партія Макрона разом із двома дружніми партіями може отримати від 328 до 368 місць, що гарантуватиме стабільну більшість.

Також нагадаємо, що 24 квітня відбувся другий тур президентських виборів у Франції. Згідно з їх остаточними результатами, Еммануель Макрон переобраний президентом країни з 58,54% голосів.

Після конституційного референдуму 2000 року переможець президентських виборів завжди отримає й більшість у парламенті.