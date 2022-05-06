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Росія не була здатна втілити свій воєнний план в Україні – представники армії США

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 11:53

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Росія не змогла втілити свій "складний" план щодо захоплення України через недостатню кількість підготовлених солдатів та логістичні прорахунки.

Джерело: начальник штабу Сухопутних сил США Джеймс МакКонвіл та міністерка Армії США Крістін Вормут у спільній заяві в комітеті Сенату США зі збройних сил під час розгляду фінансів на оборону на 2023 рік та Програми оборони майбутнього, "Голос Америки"

Пряма мова МакКонвіла: "План, який був у Росії, – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдатів".

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Деталі: Генерал МакКонвіл зауважив, що для виконання подібного воєнного плану, Росія потребувала значно кращої логістичної системи.

Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі: "З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".

"Можливо, в українців немає таких потужностей і здатностей як у Росії, але в українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях", – додав МакКонвіл.

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Він наголосив і на важливості союзників та партнерів США у забезпеченні логістики для підтримки України. 

"Одна річ – мати воєнне устаткування там [в Європі - ред], а інша справа – забезпечити доставку цього обладнання", – сказав МакКонвіл.

Міністр Крістін Вормут також заявила: "Ми показали, наскільки швидко ми змогли розташувати наші сили в Європі. Ми також продемонстрували, наскільки швидко ми надаємо допомогу зброєю Україні. Це демонструє неймовірну впевненість в тому, що робить американська армія для забезпечення логістики".

"Наша підтримка України непохитна і наша відданість захищати кожен дюйм території НАТО залізна", – наголосили у спільній заяві МакКонвіл і Вормут.

Цьому передувало:

  • За два дні до цього президент США Джо Байден на заводі Lockheed Martin у місті Трой (Алабама), де збирають "Джавеліни", сказав, що американська зброя дозволяє українцям захистити себе. 
  • Західні ЗМІ писали, що американська розвідка ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням щодо того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко перемістити системи ППО.
  • Американські чиновники також розповідають, що це США надали розвідувальні дані про російські підрозділи, які дозволили українцям атакувати і вбивати російських генералів, а також – розвіддані, що допомогли поцілити крейсер "Москва". У Пентагоні це заперечують.
  • Повідомлялося також, що в середині січня розвідка США ймовірно передала керівництву України детальні плани РФ щодо наступу на Київ, що могло зіграти ключову роль для відбиття наступу на столицю.
  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого одразу з півночі, сходу, та півдня країни. За два тижні до цього американська розвідка розкрила, що в РФ розглядають 9 маршрутів вторгнення, планують захопити Київ впродовж двох діб та захопити все Лівобережжя України в перспективі.

Теми: РосіявійнаУкраїнаСША
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