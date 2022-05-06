Росія не була здатна втілити свій воєнний план в Україні – представники армії США

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Росія не змогла втілити свій "складний" план щодо захоплення України через недостатню кількість підготовлених солдатів та логістичні прорахунки.

Джерело: начальник штабу Сухопутних сил США Джеймс МакКонвіл та міністерка Армії США Крістін Вормут у спільній заяві в комітеті Сенату США зі збройних сил під час розгляду фінансів на оборону на 2023 рік та Програми оборони майбутнього, "Голос Америки"

Пряма мова МакКонвіла: "План, який був у Росії, – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдатів".

Деталі: Генерал МакКонвіл зауважив, що для виконання подібного воєнного плану, Росія потребувала значно кращої логістичної системи.

Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі: "З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".

"Можливо, у українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але у українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях", – додав МакКонвіл.

Він наголосив і на важливості союзників та партнерів США у забезпеченні логістики для підтримки України.

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"Одна річ – мати воєнне устаткування там [в Європі - ред], а інша справа – забезпечити доставку цього обладнання", – сказав МакКонвіл.

Міністр Крістін Вормут також заявила: "Ми показали, наскільки швидко ми змогли розташувати наші сили в Європі. Ми також продемонстрували, наскільки швидко ми надаємо допомогу зброєю Україні. Це демонструє неймовірну впевненість в тому, що робить американська армія для забезпечення логістики".

"Наша підтримка України непохитна і наша відданість захищати кожен дюйм території НАТО залізна", – наголосили у спільній заяві МакКонвіл і Вормут.

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