Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна очікує в травні отримати новий транш макрофіну ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 12:05

Україна планує в травні отримати другий з початку війни транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, а також сподівається на можливе відкриття третього траншу в червні.

Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України у Варшаві заявив прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство УНІАН.

"Провели надзвичайно плідну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України, а також щодо нашого руху до кандидатства і майбутнього членства в Європейському Союзі.

Стосовно надання підтримки Європейська комісія була однією з перших інституцій, яка миттєво відреагувала і надала макрофінансову допомогу Україні. Зараз ми говоримо про надання другого траншу буквально вже в травні і можливо відкриття нового траншу підтримки Україні ще в червні", - сказав він.

Також він додав, що обговорив деталі передачі Україні 1,8 млрд євро допомоги, які були зібрані на донорській конференції чотири тижні тому.

Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії.

В ЄС зазначили, що пришвидшили виділення економічної допомоги Україні через геополітичну напругу, яка згубно вплинула на економічну та фінансову стабільність України.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародна донорська конференція у Варшаві, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала 5 травня $6,5 млрд.

Теми: ЄС
Головне сьогодні

Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

відеоРосіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси

Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Ми не бачимо наближення кінця війни – Зеленський

Усі новини...
ЄС
Німеччина готова допомогти країнам ЄС без виходу до моря отримати СПГ
Майже дві третини громадян ЄС підтримують постачання зброї Україні
В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування
Останні новини
04:23
Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений
04:07
Сербія остаточно обрала західний шлях – Вучич
03:27
В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"
02:53
Чорногорія обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії
02:32
США оголосили винагороду в $15 млн за інформацію про російських хакерів-вимагачів
02:06
У Бельгії варитимуть пиво "Чернігівське", всі кошти віддадуть на допомогу Україні
01:55
Південь: ЗСУ знищили 21 окупанта і ворожу техніку
01:30
Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина
00:45
Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні
00:35
Плани окупантів на Херсонщині: паспорти РФ і герб із двоголовим орлом
Усі новини...