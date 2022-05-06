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Україна очікує в травні отримати новий транш макрофіну ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 12:05

Україна планує в травні отримати другий з початку війни транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, а також сподівається на можливе відкриття третього траншу в червні.

Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України у Варшаві заявив прем’єр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство УНІАН.

"Провели надзвичайно плідну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України, а також щодо нашого руху до кандидатства і майбутнього членства в Європейському Союзі.

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Стосовно надання підтримки Європейська комісія була однією з перших інституцій, яка миттєво відреагувала і надала макрофінансову допомогу Україні. Зараз ми говоримо про надання другого траншу буквально вже в травні і можливо відкриття нового траншу підтримки Україні ще в червні", - сказав він.

Також він додав, що обговорив деталі передачі Україні 1,8 млрд євро допомоги, які були зібрані на донорській конференції чотири тижні тому.

Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії.

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В ЄС зазначили, що пришвидшили виділення економічної допомоги Україні через геополітичну напругу, яка згубно вплинула на економічну та фінансову стабільність України.

Міжнародна донорська конференція у Варшаві, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала 5 травня $6,5 млрд.

Теми: ЄС
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