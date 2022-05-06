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До Києва стали повертатися менше людей – столична влада 

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 12:43
Фото КМВА

Кількість людей, що прибувають до Києва зменшилася: якщо місяць тому це було до 50 тисяч, то зараз це до 20 тисяч.

Джерело: Київська міська військова адміністрація (КМВА)

Дослівно: "Ми вкотре звертаємося до тих, хто може – не повертатися, особливо це стосується жінок із дітьми, людей похилого віку, студентів. Ми рекомендуємо громадянам як можна менше переміщатися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги".

Деталі: Столична влада нагологує, що нині потрібно "жити в умовах війни". 

Військова адміністрація Києва вживає заходи щодо забезпечення пересування. Щоденно вводяться нові маршрути громадського транспорту. Метрополітен функціонує з інтервалом 10-15 хв, на кожній станції є графік поїздів. 

"Ми робимо усе можливе, аби розвантажити місто. У свою чергу закликаємо містян віддавати перевагу у користуванні саме громадським транспортом, аби не створювати затори та економити пальне, яке так необхідне для функціонування критичних інфраструктур міста та військових", – зазначає КМВА, 

Теми: Кивавійнатранспорт
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