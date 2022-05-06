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На Рівненщині змінили час комендантської години

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 17:57
На Рівненщині змінили час комендантської години
ВІТАЛІЙ КОВАЛЬ, ФОТО RIVNEPOST.RV.UA

На Рівненщині з 10 травня час комендантської години вводиться з 23:00 до 5:00.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram

Деталі: Рада оборони області у п’ятницю прийняла ряд рішень.

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Серед іншого, з 7 травня продовжили час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування з 11.00 до 21.00.

Також на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг в межах Рівненської області буде відновлено дорожні знаки обмеження максимальної швидкості, а в межах Дубенського та Рівненського районів – назви населених пунктів на державних автошляхах.

Теми: Рівненська область
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