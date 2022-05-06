Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв похвалив Орбана за "мужність" у боротьбі з антиросійськими санкціями

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 18:11

Заступник глави Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмитрій Медведєв похвалив рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримувати санкції ЄС проти глави Російської православної церкви патріарха Кіріла.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Внесений до "Миротворця" прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив мужній для безгласної Європи крок. Він відмовився підтримувати руйнівне для економіки своєї країни ембарго на енергоносії з Росії та шалені санкції проти релігійних діячів (читай: Патріарха Московського та всієї Русі та інших православних ієрархів)", - написав Медведєв.

Реклама:

Орбан сказав, що його уряд виступає проти внесення церковних діячів у список санкцій ЄС, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Напередодні Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

За інформацією AFP, у санкційний список ЄС може потрапити російський патріарх Кіріл.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, під час міграційної кризи 2015 року та у роки після неї Віктор Орбан робив заяви, які суперечили його словам про відстоювання релігійної свободи.

Зокрема, він наголошував на релігійних відмінностях мешканців Європи і приїжджих біженців-мусульман та звинувачував Брюссель і філантропа Джорджа Сороса в змові з метою знищити європейську цивілізацію шляхом збільшення кількості мусульман.

Теми: МедведєвУгорщинаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Медведєв
Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: