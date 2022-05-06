Медведєв похвалив Орбана за "мужність" у боротьбі з антиросійськими санкціями

Заступник глави Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмитрій Медведєв похвалив рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримувати санкції ЄС проти глави Російської православної церкви патріарха Кіріла.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Внесений до "Миротворця" прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив мужній для безгласної Європи крок. Він відмовився підтримувати руйнівне для економіки своєї країни ембарго на енергоносії з Росії та шалені санкції проти релігійних діячів (читай: Патріарха Московського та всієї Русі та інших православних ієрархів)", - написав Медведєв.

Реклама:

Орбан сказав, що його уряд виступає проти внесення церковних діячів у список санкцій ЄС, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Напередодні Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

За інформацією AFP, у санкційний список ЄС може потрапити російський патріарх Кіріл.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, під час міграційної кризи 2015 року та у роки після неї Віктор Орбан робив заяви, які суперечили його словам про відстоювання релігійної свободи.

Зокрема, він наголошував на релігійних відмінностях мешканців Європи і приїжджих біженців-мусульман та звинувачував Брюссель і філантропа Джорджа Сороса в змові з метою знищити європейську цивілізацію шляхом збільшення кількості мусульман.