Лукашенко заговорив про "польську загрозу" для України

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко побачив "польську загрозу" для України, та заявив, що їй буцімто ще доведеться розраховувати на підтримку Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Мені здається, що якщо далі так себе буде поводити, наприклад, Польща, інші країни, то ми - Білорусь, Росія і Україна - будемо разом воювати проти вас.

Лукашенко заявив, що у Польщі буцімто "окремі діячі і політики точать шашки й шаблі і бачать Західну Україну у складі Польщі".

"Самі вони, українці, протистояти так званим нинішнім союзникам не можуть. Тому не виключаю, що нам, трьом слов’янським народам, у тому числі українцям, доведеться захищати цілісність України. Для мене руйнування України і втрата її цілісності, незалежності, неприйнятні. І я буду робити усе, щоб Україна залишилася в своїх кордонах. Це і Зеленський бачить. Тому от така майнула думка, що ми будемо разом протистояти полякам чи ще комусь", - сказав Лукашенко.

Далі він заявив, що насправді "полякам" - це "американцям", тому що буцімто Польща залежить від США, та додав, що нібито "Англія і Польща взяли у лещата ЄС і так міцно тримають, щоб вони не ворушились".

Зазначимо, одночасно про буцімто "польську загрозу" для України сказав речник Путіна Дмітрій Пєсков.

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Раніше в інтерв’ю AP Лукашенко сказав, що не очікував, що війна Росії проти України затягнеться так надовго.