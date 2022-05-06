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Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 20:11

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Про це заявила речниці Білого дому Джен Псакі під час спілкування із журналістами на борту президентського літака, пише "Європейська правда".

"У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік", - сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

"Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив путінської війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді", - додала Псакі.

Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

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Про те, чому Вашингтон так довго корегував свою політику і що зрештою змусило його до цього, читайте в статті - 7 причин, що змінили позицію США щодо новітньої зброї для України.

Теми: СШАБайдензброяУкраїна
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