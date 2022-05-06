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Росія викликала посла Британії через нові санкції

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 20:22

Міністерство закордонних справ РФ 6 травня викликало посла Британії Дебору Броннерт у зв’язку із новими санкціями Британії проти Росії за її війну в Україні.

Про це повідомили в МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"Послу вкзаали на неприйнятність подібної деструктивної лінії, продовження якої неминуче призведе до остаточного руйнування двосторонніх зв’язків та шкоди відносинами між народами Росії і Британії", - заявили в МЗС.

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У заяві додали, що вважають, що санкції запроваджуються "під надуманими абсурдними приводами" та звинуватили Британію у вибірковій повазі до свободи ЗМІ. 

Нагадаємо, останнім санкційним пакетом від 4 травня Велика Британія заборонила експорт послуг до Росії, а також додала до санкційного списку ще 63 особи, зокрема, кремлівських пропагандистів.

Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на частку яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах. 

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Теми: санкціїВелика БританіяРосія
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