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Білий дім заявив, що конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед Днем перемоги у Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 22:04

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що час відеоконференції лідерів G7 напередодні Дня Перемоги у Росії обрано навмисно.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що ні для кого не повинно бути втрачено значення того, коли за яким графіком, коли відбудеться ця зустріч G7, тобто за день до Дня перемоги в Росії, який президент Путін, безумовно, спроєктував у своєму бажанні відзначити цей день як день, коли він перемагає Україну. Звичайно, він не перемагає", - сказала Псакі.

Щороку в Росії 9 травня відзначається військовим парадом у Москві та промовою Путіна. Деякі офіційні особи США та Заходу вважають, що цього дня Путін може офіційно оголосити війну Україні та повністю мобілізувати свої резервні сили.

"Ця зустріч та розмова в неділю — це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз", - додала Псакі.

Відеоконференція лідерів G7 відбудеться у неділю, 8 травня, до неї по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

У п'ятницю в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

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