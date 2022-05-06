У центрі Вінниці діти знайшли пістолет у виставленій напоказ розбитій техніці РФ

У центрі Вінниці виставили розбиту російську техніку з намальованою літерою Z, пізніше діти знайшли у ній бойовий пістолет.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у відеозверненні, Вінницька обласна прокуратура

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Пряма мова Борзова: "Вчора дізнався з соцмереж… що привезли підбиту рашистську техніку… Відверто заявляю, що ідея не моя, і Вінницька ОВА ніяким чином з цією ситуацією не була обізнана, не брала участі в доставці техніки.

Але основна обурююча історія полягає в тому, що на підбитому ворожому БМП, який вщент обгорів, була свіжонамальована велика літера Z… Я ранком, їдучи на роботу, купив балон з чорною фарбою, приїхав у центр міста і прямо там замалював літеру Z".

"Після обіду ми дізнаємося, що вранці гралися діти, залізли всередину цієї рашистської техніки і знайшли бойовий пістолет. Була викликана слідчо-оперативна група. Ця зброя була вилучена і направлена на експертизу. Через годину-півтори цю техніку почали забирати".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що експерти встановлять, чи був пістолет зарядженим.

"Хочу звернутися до тих, хто приймав рішення про привезення цієї техніки, хто мав перевіряти. Тому що, якщо там був пістолет, там могли бути інші боєприпаси, вона також могла бути замінована. Це свідчить про те, що ніякої перевірки ніхто не проводив. Це центр міста, гуляють діти", - сказав Борзов.

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За його словами, "хтось має понести відповідальність, також мають бути кадрові висновки".

Водночас голова ОВА не вказав, хто саме займався встановленням техніки в центрі міста.

Вінницька обласна прокуратура повідомила, що за фактом виявлення ймовірного пістолета в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки розпочато досудове розслідування.

Дослівно прокуратура: "5 травня 2022 року у Вінниці на Європейській площі в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки було виявлено та вилучено згорілий предмет ззовні схожий на пістолет".

"За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)".