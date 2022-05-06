Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Вінниці діти знайшли пістолет у виставленій напоказ розбитій техніці РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 23:08
фото Вінниця.Info

У центрі Вінниці виставили розбиту російську техніку з намальованою літерою Z, пізніше діти знайшли у ній бойовий пістолет.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у відеозверненні, Вінницька обласна прокуратура

 
всі фото Вінниця.Info

Пряма мова Борзова: "Вчора дізнався з соцмереж… що привезли підбиту рашистську техніку… Відверто заявляю, що ідея не моя, і Вінницька ОВА ніяким чином з цією ситуацією не була обізнана, не брала участі в доставці техніки.

Але основна обурююча історія полягає в тому, що на підбитому ворожому БМП, який вщент обгорів, була свіжонамальована велика літера Z… Я ранком, їдучи на роботу, купив балон з чорною фарбою, приїхав у центр міста і прямо там замалював літеру Z".

"Після обіду ми дізнаємося, що вранці гралися діти, залізли всередину цієї рашистської техніки і знайшли бойовий пістолет. Була викликана слідчо-оперативна група. Ця зброя була вилучена і направлена на експертизу. Через годину-півтори цю техніку почали забирати".

 

Деталі: Голова ОВА зазначив, що експерти встановлять, чи був пістолет зарядженим.

"Хочу звернутися до тих, хто приймав рішення про привезення цієї техніки, хто мав перевіряти. Тому що, якщо там був пістолет, там могли бути інші боєприпаси, вона також могла бути замінована. Це свідчить про те, що ніякої перевірки ніхто не проводив. Це центр міста, гуляють діти", - сказав Борзов.

ВІДЕО ДНЯ
 

За його словами, "хтось має понести відповідальність, також мають бути кадрові висновки".

Водночас голова ОВА не вказав, хто саме займався встановленням техніки в центрі міста.

 

Вінницька обласна прокуратура повідомила, що за фактом виявлення ймовірного пістолета в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки розпочато досудове розслідування.

Дослівно прокуратура: "5 травня 2022 року у Вінниці на Європейській площі в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки було виявлено та вилучено згорілий предмет ззовні схожий  на пістолет".

"За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)".

Теми: Вінницязброядіти
Головне сьогодні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

відео Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами – зведення

Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений

В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Усі новини...
Вінниця
Вінниця передає 20 фур води Миколаєву, де окупанти перебили водогін
Військовий відстрілювався з "травмату" від порушників комендантської години у Вінниці
Жертв від ракетного удару у Вінниці немає – міський голова
Останні новини
11:24
Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іди ... !"
11:17
Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
11:09
В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ
11:07
фотоМер Рені повідомив, що його підозрюють у сепаратизмі
10:54
Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ
10:51
Forbes: деякі заправки саботують держрегулювання та продають пальне на третину дорожче
10:44
Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду
10:40
відеоЧоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам
10:29
Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк
10:17
Партія Джонсона втратила майже 500 місць на місцевих виборах у Британії
Усі новини...