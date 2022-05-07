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Британія відправить в Україну ще 287 мобільних генераторів

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 09:30

Уряд Великої Британії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 569, які вже передані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Нові генератори, яких достатньо для живлення майже 8 000 будинків, будуть використовуватися для лікарень, притулків та інших необхідних послуг в умовах триваючих руйнувань на сході України, повідомляє британський Департамент бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

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Уряд також пом’якшив правила щодо підтримки викопного палива за кордоном, щоб збільшити постачання життєво важливої енергії в Україну, додали у відомстві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом Володимиром Зеленським надання Україні додаткового озброєння.

Теми: Велика Британія
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