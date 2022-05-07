Захисники Миколаєва випробували іноземну зброю - МОУ

Сили оборони Миколаєва тренуються застосовувати іноземне озброєння проти російських окупантів.

Джерело: пресцентр Міноборони

Деталі: Захисники і захисниці зі Збройних сил України, тероборони та інших підрозділів сектору безпеки та оборони вправлялися у стрільбі з особистої та стрілецької зброї, кулеметів і протитанкових засобів різного типу.

Вказано, що деякими зразками стрілецької зброї та протитанкових гранатометів іноземного виробництва бійці тероборони знайомилися вперше.