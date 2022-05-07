Захисники Миколаєва випробували іноземну зброю - МОУ
Субота, 7 травня 2022, 10:15
Сили оборони Миколаєва тренуються застосовувати іноземне озброєння проти російських окупантів.
Джерело: пресцентр Міноборони
Деталі: Захисники і захисниці зі Збройних сил України, тероборони та інших підрозділів сектору безпеки та оборони вправлялися у стрільбі з особистої та стрілецької зброї, кулеметів і протитанкових засобів різного типу.
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Вказано, що деякими зразками стрілецької зброї та протитанкових гранатометів іноземного виробництва бійці тероборони знайомилися вперше.