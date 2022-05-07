В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ

Угорський уряд проводить таємні дискусії про те, як зменшити енергетичну залежність країни від поставок з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Telex.hu.

Наразі Угорщина блокує будь-які обмеження ЄС, які стосуються російського газу і нафти. Уряд стверджує, що причина в тому, що він не хоче підтримувати будь-які заходи, які б обмежували енергопостачання Угорщини. Зараз, однак, уряд Угорщини веде таємні переговори про відхід від Москви.

Обговорення тривають в міністерстві інновацій і технологій.

Поки країна хоче зробити все можливе, щоб і надалі купувати нафту і газ з Росії. Однак, зазначається, що з’являється розуміння, що в довгостроковій перспективі такий підхід не спрацює.

Одним із можливих рішень був би СПГ (скраплений природний газ).

Серед альтернатив російському газу називають посилення хорватського газопроводу СПГ; придбання та реконструкція сховищ СПГ; будівництво газопроводу з Північної Італії до Словенії та Угорщини; "велике північне сполучення".

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За даними Telex, словенський трубопровід забезпечить доступ до портів СПГ на півночі Італії. На цих терміналах зріджений природний газ випаровується назад у газоподібний стан. Доступ до них по трубопроводу допоможе угорським поставкам.

Зазначається, що жодних проєктів рішень у цій сфері ще прийнято не було і обговорення наразі виглядають скоріше як обмін ідеями. Однак вже сам початок таких обговорень видання вважає позитивом.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

Після цього прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою". Він сказав, що хоче п'ятирічного виключення із заборони на купівлю нафти.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що у Європейському Союзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.