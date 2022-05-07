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Закликав до геноциду: автору плаката про сорти українців повідомили про підозру

Роман ПетренкоСубота, 7 травня 2022, 12:54
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За публічні заклики до геноциду українського народу Офіс генпрокурора повідомив про підозру російському пропагандисту Тимофію Сергійцеву, відомому як автору плакату про три сорти українців.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Сергійцеву повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними слідства, російський політтехнолог публічно закликав до геноциду українського народу, шляхом його фізичного знищення, насильницької зміни конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону.

Нагадаємо: 3 квітня на сайті кремлівського видання "РИА Новости" розмістили його статтю під назвою "Что Россия должна сделать с Украиной".

У ній автор закликає знищити частину українського народу. На його думку, на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення українців, ліквідувати державність України та взагалі позбавити нашу державу назви Україна.

Крім того, пропагандист висловлюється за приєднання майже всієї території України, окрім 5 західних областей, до складу РФ із поширенням на неї дії російського законодавства.

ВІДЕО ДНЯ

У своїй публікації підозрюваний закликає судити всіх українців за їхню патріотичну позицію.

Теми: Офіс генпрокурорапропагандаРосіявійна
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