Закликав до геноциду: автору плаката про сорти українців повідомили про підозру
За публічні заклики до геноциду українського народу Офіс генпрокурора повідомив про підозру російському пропагандисту Тимофію Сергійцеву, відомому як автору плакату про три сорти українців.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Сергійцеву повідомлено про підозру за фактами публічних закликів до геноциду, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
За даними слідства, російський політтехнолог публічно закликав до геноциду українського народу, шляхом його фізичного знищення, насильницької зміни конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону.
Нагадаємо: 3 квітня на сайті кремлівського видання "РИА Новости" розмістили його статтю під назвою "Что Россия должна сделать с Украиной".
У ній автор закликає знищити частину українського народу. На його думку, на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення українців, ліквідувати державність України та взагалі позбавити нашу державу назви Україна.
Крім того, пропагандист висловлюється за приєднання майже всієї території України, окрім 5 західних областей, до складу РФ із поширенням на неї дії російського законодавства.
У своїй публікації підозрюваний закликає судити всіх українців за їхню патріотичну позицію.