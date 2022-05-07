У Франції відбулась інавгурація переобраного на другий строк Макрона

У Франції відбулась церемонія інавгурації переобраного на другий президентський строк Еммануеля Макрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У своїй першій промові за новий п’ятирічний термін Еммануель Макрон пообіцяв поставити екологію та незалежність країни в центр уваги своїх наступних п’яти років повноважень.

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Макрон закликав "невтомно діяти", щоб Франція стала "більш незалежною нацією" і "побудувати наші французькі та європейські відповіді на виклики нашого століття".

Він висловив намір керувати "новим методом", "плануючи, реформуючи, об’єднуючи" французів.

У своїй інавгураційній промові Макрон також згадав війну в Україні, закликавши на необхідності зробити все, щоб уникнути ескалації. Вн наголосив на необхідності допомогти демократії виграти і побудувати новий мир в Європі.

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На церемонії в Єлисейському палаці в Парижі голова Конституційної ради вперше оголосив офіційні результати президентських виборів. Серед приблизно 500 гостей були колишні чинні президенти Саркозі та Олланд.

Макрон переміг праву популістку Ле Пен у другому турі виборів на найвищу державну посаду 24 квітня. Його другий термін офіційно розпочинається через тиждень, 14 травня.

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