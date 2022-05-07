На Київщині без газу залишається лише одне село, без води - окремі будинки
Субота, 7 травня 2022, 13:54
На Київщині відновили газопостачання до 119 населених пунктів: 117 – повністю, 2 – частково, без води наразі залишаються лише окремі житлові будинки.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк
Деталі: По місту Ірпінь газопостачання відновлено на 59%.
Без газопостачання залишається лише село Почепин (15 об’єктів) Бучанського району. Там тривають роботи з розмінування.
Павлюк зазначив що, за заявами на 104 бригади здійснюють виїзди та підключають споживачів, які повернулися до своїх домівок.
Станом на 7 травня без водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки, зокрема, у смт Гостомель, с. Мар’янівка Поліської громади.
Там проводяться відновлювальні ремонтні роботи на лініях електропередач та підстанціях.
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