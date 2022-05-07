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ДБР викрила ділків, які виводили гроші російського та білоруського бізнесу з України

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 15:08
ДБР викрила ділків, які виводили гроші російського та білоруського бізнесу з України
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило організовану групу, яка незаконно виводила з України кошти російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно ДБР: "ДБР вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії та можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища.
До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через конвертаційний центр".

Деталі: Зловмисники через корупційні зв’язки у реєстраційних та інших органах влади виготовляли паспорти громадянина України та інші документи на вигадані прізвища. На ці фальшиві документи вони реєстрували комерційні структури для ведення своєї незаконної діяльності.

Лише за кілька місяців 2021 року через фіктивні фірми вони перевели в готівку понад 110 млн гривень.

Вже під час активної фази війни Росії проти України зловмисники вирішили також надавати послуги щодо нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави.

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Під час обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи вилучили майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) ККУ.

Слідчі дії тривають. Зокрема ДБР встановлює посадовців реєстраційних та інших органів влади, які сприяли видачі фальшивих документів.

Теми: ДБРРосіяБілорусьгроші
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