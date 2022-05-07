Спікеру Держдуми привиділося, що армія США воює в Україні

США беруть участь у війні в Україні, впевнений глава російського парламенту В'ячеслав Володін.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Йдеться не лише про постачання озброєнь та техніки – київському нацистському режиму кинуто на допомогу сили американської розвідки.

Сьогодні Вашингтон по суті координує та розробляє військові операції, безпосередньо беручи участь у бойових діях проти нашої країни.

За злочини має понести відповідальність також керівництво США, поповнивши список військових злочинців".

Нагадаємо: Володін образився на всі країни, які допомагають Україні зброєю та назвав їх воєнними злочинцями, бо ті нібито "підштовхують світ до катастрофи".