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У Сербії хочуть повернути призов до війська

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 19:42

Президент Сербії Александр Вучич запропонував повернути в країні призов до війська.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

"Моя пропозиція полягатиме в тому, щоб у наступний період запровадити обов’язкову військову службу тривалістю 90 днів. Це не шість місяців, не 365 днів... Таким чином чоловіки стають зрілими, дізнаються, що таке патріотизм, що таке виконання обов’язку", - заявив Вучич у зверненні до громадськості ввечері 6 травня.

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Прийняти чи відхилити пропозицію "після довгих і серйозних дебатів мають відповідні установи та парламент", зазначив сербський лідер.

Вучич також підкреслив, що "Сербія буде залишатися військово-нейтральною", хоча "в регіоні немає території, яка б не була з НАТО". 

"Наше бажання - бути єдиною країною, яка не є членом НАТО, і ми будемо дотримуватися цієї політики", - заявив він.

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Разом з тим, Вучич підкреслив, що Сербія остаточно обрала західний шлях.

Хоча Сербія є країною-кандидатом у ЄС і має погоджуватися із зовнішньою політикою ЄС, вона не приєдналася до ЄС щодо запровадження санкцій проти Росії, що викликало критику у Брюсселі та у всьому блоці.

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Теми: Сербіяармія
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