Вибори у Північній Ірландії виграє партія, яка виступає за відокремлення від Британії

Партія "Шинн Фейн", колишнє політичне крило Ірландскьої республіканської армії (ІРА), вперше за сторіччя претендує на перше місце на виборах у контрольованій британцями Північній Ірландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Агентство відзначає, що це є історичним зрушенням, яке може наблизити колись віддалену перспективу об'єднананання двох Ірландій.

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"Шинн Фейн" отримала 29% голосів порівняно з 21,3% пробританської Демократичної юніоністської партії (DUP).

Це вказує на те, що вона, ймовірно, стане першою ірландською націоналістичною партією, яка отримала найбільшу кількість місць на виборах до регіонального парламенту з моменту утворення країни у 1921 році.

Результат голосування називають землетрусом для політики Північної Ірландії.

ВІДЕО ДНЯ

"Шинн Фейн" домагається референдуму про вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії та об'єднання з Ірландською Республікою.

Перемога "Шинн Фейн" наразі не змінить статус регіону, оскільки референдум, необхідний для виходу зі Сполученого Королівства, проводиться на розсуд британського уряду і, ймовірно, може відбутися лише через роки.

Але психологічні наслідки прем’єр-міністра Північної Ірландії-ірландського націоналіста будуть величезними після століття панування пробританських партій, яких підтримувало переважно протестантське населення регіону.

Демографічні тенденції вже давно вказували на те, що пробританські партії зрештою затьмарять переважно католицькі ірландські націоналістичні партії, які виступають за об'єднання Північної Ірландії з Ірландською Республікою.





