Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вибори у Північній Ірландії виграє партія, яка виступає за відокремлення від Британії

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 21:46

Партія "Шинн Фейн", колишнє політичне крило Ірландскьої республіканської армії (ІРА), вперше за сторіччя претендує на перше місце на виборах у контрольованій британцями Північній Ірландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Агентство відзначає, що це є історичним зрушенням, яке може наблизити колись віддалену перспективу об'єднананання двох Ірландій.

Реклама:

"Шинн Фейн" отримала 29% голосів порівняно з 21,3% пробританської Демократичної юніоністської партії (DUP). 

Це вказує на те, що вона, ймовірно, стане першою ірландською націоналістичною партією, яка отримала найбільшу кількість місць на виборах до регіонального парламенту з моменту утворення країни у 1921 році.

Результат голосування називають землетрусом для політики Північної Ірландії.

ВІДЕО ДНЯ

"Шинн Фейн" домагається референдуму про вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії та об'єднання з Ірландською Республікою.

Перемога "Шинн Фейн" наразі не змінить статус регіону, оскільки референдум, необхідний для виходу зі Сполученого Королівства, проводиться на розсуд британського уряду і, ймовірно, може відбутися лише через роки.

Але психологічні наслідки прем’єр-міністра Північної Ірландії-ірландського націоналіста будуть величезними після століття панування пробританських партій, яких підтримувало переважно протестантське населення регіону.

Демографічні тенденції вже давно вказували на те, що пробританські партії зрештою затьмарять переважно католицькі ірландські націоналістичні партії, які виступають за об'єднання Північної Ірландії з Ірландською Республікою.



Теми: Велика БританіяІрландія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Велика Британія
Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: