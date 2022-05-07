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Зеленський про прицільний обстріл РФ музею Сковороди: "Не кожен терорист додумається"

Мазуренко Альона Субота, 7 травня 2022, 22:41

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти зруйнували чи пошкодили вже майже 200 об'єктів культурної спадщини. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету, щоб знищити музей.

Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе.

Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому.

Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни".

Деталі: За його словами, станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об'єктів культурної спадщини.

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Довідково: Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.

Передісторія: 

  • У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди.

Теми: ЗеленськийРосіяокупаціявійна
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