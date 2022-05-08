Зведення Генштабу: Росіяни захопили околицю Шандриголового на Донеччині

На Лиманському напрямку в результаті штурму росіяни захопили північну околицю Шандриголового (Донецька область).

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Росіяни продовжують наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступ у напрямку Новомихайлівки.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурм. Продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку для виявлення позицій ЗСУ противник застосовував БпЛА "Орлан-10ˮ.

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На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати район бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку.

Визначені підрозділи ЗС РФ продовжують прикривати ділянку українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях.

На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на тому, щоб не допустити просування наших військ у бік кордону на північ та північний схід від Харкова.

Ворог здійснював артобстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Для посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Обстрілював наші позиції з артилерії.

Для уточнення положення наших військ ворог продовжував повітряну розвідку у районах Ізюма та Кам’янки.

ЗСУ уразили один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу "Орлан", два БпЛА типу "Форпост" та дві крилаті ракети, два БпЛА типу "Орлан".

На території Донецької та Луганської областей відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.