Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.

Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб".

Деталі: Тому виїзд з міста тимчасово обмежено.

Ймовірно, усі полоси доріг працюватимуть в один бік – до міста.