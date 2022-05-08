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Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 10:02
Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили
дорога до запоріжжя

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.

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Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб".

Деталі: Тому виїзд з міста тимчасово обмежено.

Ймовірно, усі полоси доріг працюватимуть в один бік – до міста.

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Теми: ЗапоріжжядорогивійнаРосія
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