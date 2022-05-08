Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 10:02
дорога до запоріжжя

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.

Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб".

Деталі: Тому виїзд з міста тимчасово обмежено.

Ймовірно, усі полоси доріг працюватимуть в один бік – до міста.

Теми: ЗапоріжжядорогивійнаРосія
Головне сьогодні

ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя

фото, відеоЗеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці

Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України зброєю

Телеканали та "Газпромбанк" - США анонсують нові санкції проти РФ

відеоСША повертають посольство до Києва

Усі новини...
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни готуються відібрати в людей землю – ОВА
У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година
5 травня є можливість проїхати з Енергодара до Запоріжжя – мер
Останні новини
01:58
Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих – заступник командира "Азова"
01:50
Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника
00:58
Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні і введе нові санкції проти Росії
00:26
відеоРосіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП
00:04
ППО мінусує 10 ворожих цілей, ударна авіація України стримує наступ РФ
23:53
Зеленський: День показав, що ми повноправна частина вільного світу, а Росія самотня
23:27
На сході за день знищили 20 ворожих танків
23:01
ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя
22:54
відеоОкупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з "Азовсталі"
22:39
Евакуація з Луганщини стала неможливою – голова ОВА
Усі новини...