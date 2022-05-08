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Кількість ветеранів може зрости вчетверо – міністр

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 10:35
Кількість ветеранів може зрости вчетверо – міністр
юлія лапутіна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що кількість громадян, на яких спрямована політика відомства, після війни може збільшитися вчетверо, з 1,2 млн до 5 млн осіб.

Джерело: Лапутіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Лапутіної: "До 24 лютого ми мали близько 500 тис. осіб, які є безпосередньо учасниками Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил.

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Якщо ми сюди ще додаємо членів сімей загиблих Героїв, у тому числі Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, а також всі інші категорії, такі як учасники Другої світової війни або прирівняні до них особи і всі, хто брали участь у миротворчих місіях, то це приблизно 1,2 млн людей.

Сьогодні дуже багато людей приєдналося до лав Територіальної оборони, зокрема, добровольчі формування територіальних громад, а також члени сімей загиблих. Тому я думаю, що ця цифра може досягти 4-5 млн. людей".

Деталі: Щодо безпосередньо осіб зі статусом учасника бойових дій, їх зараз понад 770 тис. осіб.

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Теми: ветеранивійна
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