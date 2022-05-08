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На виборах у британській Північній Ірландії впреше перемогла партія-прибічниця об’єднання з Ірландією

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 11:50

Націоналістична партія "Шинн Фейн" за результатами виборів вперше стане найбільшою партією у парламенті Північної Ірландії, обійшовши Демократичну юніоністську партію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

"Шинн Фейн" отримує 27 місць, тоді як DUP - 25. Відтак лідерка націоналістів Мішель О’Нейл претендує на посаду першого міністра, що є безпрецедентним випадком. Партія юніоністів з 1921 року, коли виникла Північна Ірландія, завжди мала найбільше місць у регіональному парламенті. 

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"Шинн Фейн" домагається референдуму про вихід Північної Ірландії зі складу Великої Британії та об'єднання з Ірландською Республікою.

"Сьогодні починається нова ера, яка - я вірю - дасть усім нам нагоду переглянути відносини у суспільстві на засадах справедливості, рівності і соціальної справедливості. Я налаштована працювати через партнерство, а не розкол. Ми будемо співпрацювати з тими, хто має інакші політичні погляди, ми будемо проявляти повагу і розраховуємо на повагу", - зазначила О’Нейл. 

Партія "Альянс" отримала 17 місць, більш ніж удвічі більше, ніж після виборів 2017 року. 

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Ольстерська партія юніоністів втратила одне місце і в цьому скликанні буде мати 9, Соціал-демократична і лейбористська партія буде мати вісім місць замість 12. 

Уряд Північної Ірландії розвалився у лютому 2022 року - коли пішов у відставку перший міністр, представник DUP Пол Гівен, через суперечки довкола частини угоди про Brexit, що автоматично означало відставку і О’Нейл як заступниці першого міністра.

Після перемоги на виборах "Шинн Фейн" можуть номінувати від себе першого міністра, але тільки за умови, що DUP погодиться номінувати заступника. Її лідер сер Джеффрі Дональдсон ще не прийняв рішення з цього приводу. Він заявив, що партія буде поважати результати виборів, але наполягає, що до Північноірландського протоколу - частини угоди про Brexit - потрібні зміни. 

Прем’єр Ірландії Міхал Мартін та Держдеп США висловили сподівання, що партії сформують уряд з розподілом повноважень.

Теми: Велика БританіяІрландіявибори
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