Спікерка Бундестагу прибула до Києва
Неділя, 8 травня 2022, 13:21
Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас почала свій візит до Києва.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу у своєму Twitter.
"Президентка Бундестагу Бербель Бас починає візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшановуватиме загиблих у Другій світовій війні і від тиранії націонал соціалістів, а також візьме участь у політичних переговорах", - повідомив він.
Наскільки відомо, планується її зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Днями очікується візит до Києва також міністерки закордонних справ Анналени Бербок.
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