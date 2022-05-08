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На Одещину приїхала делегація з Бундестагу

Альона Мазуренко Неділя, 8 травня 2022, 17:59
На Одещину приїхала делегація з Бундестагу
фото: Одеська ОДА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко провів робочу зустріч з віце-президентом німецького Бундестагу Катрін Гьорінг-Екардт.

Джерело: Одеська обласна держадміністрація 

Деталі: Повідомляється, що ключова тема візиту Гьорінг-Екардт  - ознайомлення з актуальною безпековою ситуацією в Одесі та області.

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Пряма мова: "Візит до України, і на Одещину зокрема, для мене дуже важливий. Адже я хочу оцінити настрої та ситуацію, що тут панують і побачити все на власні очі. Я підтримую Україну і вважаю її частиною європейської сім'ї і моя політична сила є найбільш дружньою по відношенню до вашої держави.

Опісля повернення до Німеччини за результати моєї подорожі буде складено звіт та визначено нові напрямки підтримки України, бо я переконана що в інтересах Бундестагу не допустити успіху Росії в загарбницькій війні".

Марченко звернув увагу на потребу у постачанні озброєння і закликав до максимального спрощення бюрократичних процедур для якнайшвидшого вступу України в ЄС.

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Теми: Одеська областьНімеччинавійна
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