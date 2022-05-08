YouTube видалив відео за участю Рогозіна

YouTube видалив близько 20 відеозаписів за участю генерального директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з каналу "Роскосмос Медіа".

Джерело: Рогозін в Telegram, прокремлівське видання "РІА Новини"

Деталі: Повідомляється, що YouTube видалив інтерв'ю Рогозіна, записи участі у відправленні "гумадопомоги мешканцям Донбасу", відвідування космодрому "Восточный".

Загалом із каналу видалено близько двох десятків відеозаписів загальною кількістю близько 5 мільйонів переглядів.

Пряма мова Рогозіна: "Американська цензура хоче дивитися тільки те, що відповідає їхньому баченню світу. Що ж, у нас справді своє розуміння історії. Воно полягає в тому, що саме Росія розгромила армію Наполеона, у складі якої проти нас боролися всі армії нинішнього Євросоюзу. Саме Росія побудувала найбільшу супердержаву Радянський Союз.

Саме Червона Армія брала Берлін, розгромивши у складі Вермахту знову ж таки зібрані Третім Рейхом усі армії та військові заводи країн нинішнього Євросоюзу. Саме російський хлопець Юрій Гагарін першим у світі підкорив космос. Правда очі ріже?".