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YouTube видалив відео за участю Рогозіна

Альона Мазуренко Неділя, 8 травня 2022, 19:37
YouTube видалив відео за участю Рогозіна
фото: getty images

YouTube видалив близько 20 відеозаписів за участю генерального директора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з каналу "Роскосмос Медіа".

Джерело: Рогозін в Telegram, прокремлівське видання "РІА Новини"

Деталі: Повідомляється, що YouTube видалив інтерв'ю Рогозіна, записи участі у відправленні "гумадопомоги мешканцям Донбасу", відвідування космодрому "Восточный".

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Загалом із каналу видалено близько двох десятків відеозаписів загальною кількістю близько 5 мільйонів переглядів.

Пряма мова Рогозіна: "Американська цензура хоче дивитися тільки те, що відповідає їхньому баченню світу. Що ж, у нас справді своє розуміння історії. Воно полягає в тому, що саме Росія розгромила армію Наполеона, у складі якої проти нас боролися всі армії нинішнього Євросоюзу. Саме Росія побудувала найбільшу супердержаву Радянський Союз.

Саме Червона Армія брала Берлін, розгромивши у складі Вермахту знову ж таки зібрані Третім Рейхом усі армії та військові заводи країн нинішнього Євросоюзу. Саме російський хлопець Юрій Гагарін першим у світі підкорив космос. Правда очі ріже?".

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Теми: Росія
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