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До Одеси та зворотно понад добу не ходитимуть поїзди

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 21:04
До Одеси та зворотно понад добу не ходитимуть поїзди
фото УЗ

9 травня на час комендантської години скасовуються всі поїзди, які курсують до Одеси та у зворотний бік.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

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Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".

Деталі: В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.

У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

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Теми: ОдесазалізницяУкрзалізниця
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