До Одеси та зворотно понад добу не ходитимуть поїзди
Неділя, 8 травня 2022, 21:04
9 травня на час комендантської години скасовуються всі поїзди, які курсують до Одеси та у зворотний бік.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.
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Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".
Деталі: В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.
У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
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