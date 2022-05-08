До Одеси та зворотно понад добу не ходитимуть поїзди

9 травня на час комендантської години скасовуються всі поїзди, які курсують до Одеси та у зворотний бік.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна".

Деталі: В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.

У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.